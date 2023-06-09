На деяких ділянках під Бахмутом ЗСУ просунулись до 1200 метрів – Череватий

На Бахмутському напрямку підрозділи Збройних сил України просувають вперед, «за добу знищено 120 окупантів і 163 поранено», зазначив речник Сил оборони Східного напрямку полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Ми, скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, а ті підрозділи нові, що заходять, не до кінця знають місцевість, провели відповідні злагодження, завдали ударів і вже упродовж кількох днів проводимо штурмові дії на Бахмутському напрямку. За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися до 1200 метрів», – сказав Череватий.

За його словами, головне завдання Сил оборони – «максимально шкодити ворогу, максимально вибивати його бойовий потенціал».

«До цього ми робили це з терористичними підрозділами «Вагнера», тепер – з мотострілецькими та повітряно-десантними підрозділами РФ», – зазначив він.

Череватий повідомив, що за минулу добу «ворог 368 разів ствольною артилерією завдав ударів по українських позиціях, відбулося 15 боєзіткнень із ворогом, 5 авіанальотів». Крім того, за його словами, Силам оборони «вдалося знищити 120 росій ських окупантів, 163 поранено, 11 взяли у полон».

«Також знищено три гармати, артилерійську систему «Нона» і самохідну артилерійську установку «Гвоздика», протитанкову гармату «Рапіра», реактивну систему залпового вогню «Град» і три польових склади боєприпасів», – поінформував речник Сил оборони Східного напрямку.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти поблизу нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився. Наприкінці травня у Міноборони України повідомляли, що українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто». Тоді стверджувалося, що українські війська «виконують там важливі задачі, які не можемо оголошувати».