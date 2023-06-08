«Намагалися розстріляти». Підполковник армії РФ заявив про тортури в полоні у «вагнерівців»

Підполковник збройних сил Росії Роман Вінівітін, якого раніше затримали найманці ПВК «Вагнер», звинуватив їх у тортурах, а засновника угруповання Євгена Пригожина – у дискредитації російської армії. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому телеграм-каналами Baza і «Осторожно, новости».

Минулого тижня пресслужба Пригожина заявила, що нібито «вагнерівці» під час відходу з Бахмута помітили, що в тилу група російських кадрових військових мінує дороги. За повідомленням, при спробі розмінування «вагнерівці» потрапили під обстріл, розпочався бій – і в результаті найманці захопили командира 72-ої мотострілецької бригади підполковника Романа Вінівітіна.

Пізніше пресслужба ПВК опублікувала відео допиту російського військового. Вінівітін каже, що 17 травня наказав своїм підлеглим роззброїти й обстріляти машину з групою найманців. За його словами, він зробив це «з особистої неприязні» та в стані алкогольного сп’яніння.

Вінівітін у своєму відеозверненні підтвердив, що командував 72-ою бригадою російських військ, яка займала позиції на бахмутському напрямку. За його словами, його взяли в полон, коли він об’їжджав свої підрозділи.

«Мене полонили, тримали у підвалі, знущалися так, як не знущався б будь-який озлоблений російський солдат над полоненим солдатом ЗСУ. Мене побили, не давали спати, три рази за ніч мене просто витягували з підвалу і намагалися розстріляти, і ви після цього заявляєте, що я був затриманий для проведення слідчих дій?», – заявив Вінівітін.

«Напруженість» із «вагнерівцями», за його словами, була від початку перекидання його бригади на Бахмутський напрямок. Як стверджує Вінівітін, це було пов’язано не лише з провокуванням на конфлікти, «постійними погрозами «обнулити» і «вбити», а й із «конкретними діями».

«Було викрадення наших бійців, де проти них застосовувалося фізичне насильство, методи приниження честі та гідності. Так, наприклад, було викрадено старшину одного з наших батальйонів – його мучили, катували, голим тримали на холодній підлозі у підвалі. Бризкали в очі кислотою та всякими хімічними речовинами, від яких він на якийсь час втратив зір. Обливали бензином, підносили запальничку. Намагалися спалити», – заявив він.

Вінівітін відкинув звинувачення в тому, що російські військові мінували шляхи відходу найманців ПВК, а Пригожина звинуватив у політичному піарі, активній дискредитації армії та спробах «представити ПВК «Вагнер» як єдину ефективну структуру».

Пригожин поки не коментував це відеозвернення. Раніше на тлі боїв за Бахмут Пригожин неодноразово публікував відеоролики із різкою критикою міністра оборони Росії Сергія Шойгу і голови російського Генштабу Валерія Герасимова.

Пригожин звинувачував їх у нестачі боєприпасів, здачі «російської землі» і обіцяв, що розбиратиметься з ними, поки «цих персонажів не наздожене відплата».