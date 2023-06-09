ЗСУ ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку – Маляр

Українські військові ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку», – написала вона в телеграмі.



За його словами, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

«На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки», – додала вона.

Напередодні у Міноборони України заявили, що на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ – просунулися на різних ділянках від 200 до 1100 метрів.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти поблизу нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився. Наприкінці травня у Міноборони України повідомляли, що українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто». Тоді стверджувалося, що українські війська «виконують там важливі задачі, які не можемо оголошувати»