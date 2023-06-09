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ЗСУ ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку – Маляр

Український танк поблизу Бахмуту на Донеччині, 12 травня 2023 року

Українські військові ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку», – написала вона в телеграмі.

За його словами, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

«На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки», – додала вона.

Напередодні у Міноборони України заявили, що на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ – просунулися на різних ділянках від 200 до 1100 метрів.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти поблизу нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився. Наприкінці травня у Міноборони України повідомляли, що українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто». Тоді стверджувалося, що українські війська «виконують там важливі задачі, які не можемо оголошувати»

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