В ISW проаналізували заяву Путіна про початок наступу України

Заяви президента Росії Володимира Путіна про початок українського наступу є відступом від попередніх спроб Кремля применшити значення українських контрнаступальних операцій, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

9 червня Путін заявив, що український контрнаступ нещодавно почався, і зазначив, що українські сили все ще мають наступальний потенціал. Путін заявив, що бої тривають уже п’ять днів, і що українські сили «не досягли своїх цілей на жодній ділянці бойових дій». Він додав, що російське військове командування «реалістично» оцінює поточну ситуацію і «буде виходити з цих реалій».

«Обговорення Путіним українського контрнаступу є помітним відходом від його попереднього дистанційованого підходу до обговорення реалій бойових дій і може свідчити про те, що Кремль виніс урок зі свого попереднього невдалого підходу применшувати успішні українські контрнаступи у 2022 році», – йдеться в повідомленні.

Аналітики нагадали свій травневий звіт про те, що Кремль, ймовірно, вдався до нової інформаційної політики, згідно з якою офіційні особи не повинні применшувати перспективи українського контрнаступу і мають зосереджуватися на боротьбі Росії з системами зброї, наданими Заходом.

В ISW також заявили, що 9 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

«Українські війська 9 червня продовжували обмежені контрнаступальні дії на заході Донецької області в районі межі між Донецькою і Запорізькою областями і досягли тактичних успіхів у цьому районі. Українські сили також продовжували наземні атаки в західній частині Запорізької області вночі з 8 на 9 червня і вдень 9 червня, і російське джерело припустило, що українські сили досягли поступових успіхів під час атак», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці 10 червня заявили, що за останні 48 годин значні українські операції відбувалися на кількох ділянках сходу і півдня України, на деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу і пробили першу лінію російської оборони, заявили у британській розвідці. На інших ділянках прогрес України був повільнішим, йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії в твіттері.

Повідомлення про перехід українських військ у наступ на низці напрямків з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. Представники України заявляли, що ЗСУ на низці ділянок фронту ведуть наступальні дії, проте вони мають тактичний характер. У Міноборони України зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Низка американських і британських ЗМІ відзначали в останні дні збільшену інтенсивність бойових дій і з посиланням на анонімних українських представників писали про те, що може йтися про початок наступу.