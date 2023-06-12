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Блінкен про наступ України: Путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни

Ентоні Блінкен зазначив, що наступ показав необхідність «максимізувати підтримку України зараз, щоб вона могла мати успіх на полі бою».

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що успішний наступ України змусить президента Росії Володимира Путіна почати переговори про припинення російської агресії.

За його словами, Сполучені Штати «впевнені, що вони й надалі будуть досягати успіху».

«Успіх у контрнаступі зробить дві речі – це зміцнить її (України) позицію за будь-яким столом переговорів, що з’явиться, і це також може призвести до того, що Путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни, яку він розпочав», – сказав Блінкен, якого цитує AFP.

«У цьому сенсі це може наблизити мир, а не віддалити його», – додав держсекретар США на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Антоніо Таяні.

Блінкен зазначив, що наступ показав необхідність «максимізувати підтримку України зараз, щоб вона могла мати успіх на полі бою». За його словам, мир має бути «справедливим і міцним».

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Повідомлення про перехід українських військ у наступ на низці напрямків з’явилися на початку червня.

Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. Представники України заявляли, що ЗСУ на низці ділянок фронту ведуть наступальні дії, проте вони мають тактичний характер. У Міноборони України зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

Офіційно в Міноборони підтвердили звільнення військовими низки населених пунктів на Донеччині.

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