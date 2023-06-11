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Зеленський поспілкувався з Дудою: говорили про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда (праворуч). Варшава, 5 квітня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський ввечері 11 червня провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою напередодні його переговорів щодо гарантій безпеки з лідерами Франції та Німеччини.

За словами глави держави, він обговорив із Дудою «очікування від саміту НАТО у Вільнюсі, подальші першочергові потреби для фронту, а також торкнулись теми гарантій безпеки для України».

«Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі. Дякую Анджею за міцну та непохитну позицію», – написав Зеленський.

2 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на «чітке запрошення до членства» в НАТО, а також гарантії безпеки на шляху до членства, влітку на саміті Альянсу у Вільнюсі. Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що Україна в липні на саміті НАТО у Вільнюсі може чекати на «потужний пакет підтримки».

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

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