Президент Польщі відмовився від закону про неправомірний вплив Росії

Президент Польщі Анджей Дуда 2 червня заявив, що запропонує поправки до підписаного ним цього тижня закону про неправомірний вплив Росії, реагуючи на критику, що це може призвести до заборони опозиційним політикам обіймати державні посади. Про це повідомляє агенція Reuters.

Раніше цього тижня Дуда підписав запропонований правлячою партією закон, який дозволяє комісії розслідувати, чи допустили опозиційні партії надмірний вплив Росії на Польщу.

Закон викликав критику з боку юристів та опозиційних політиків, а також Державного департаменту США та Європейської комісії, які висловили стурбованість тим, що він може фактично заборонити особам обіймати державні посади без належного судового розгляду.