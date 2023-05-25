«Світ не може дозволити собі бути виснаженим Росією» – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що «Україні постійно потрібна підтримка і сильна заанґажованість міжнародної спільноти, яка не може собі дозволити бути виснаженою Росією, не може знесилюватися, а повинна допомагати, підтримувати» і що «ця підтримка абсолютно не втрачає сенсу».

Про це польський президент заявив у Лондоні на саміті The Wall Street Journal’s CEO Council Summit.

Анджей Дуда також наголосив, що «добрі рішення країн «Групи семи» вказують на те, що найбільші світові економіки також думають над тим, як створити фінансові інструменти, якими фінансуватиметься відбудова України». Польський президент при цьому зазначив, що в інтересах Польщі «щоб і великі, і менші польські підприємці взяли участь у цьому процесі». На його думку, «вже нині є час, щоб планувати процес відбудови, також у співпраці зі світовим бізнесом».

CEO Council Summit, організатором якої є газета Wall Street Journal, проводяться щорічно. Цього року засідання у Лондоні відбулися 23–24 травня.