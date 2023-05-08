Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29 – міністр

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.



«Ми поставили 10 винищувачів МІГ29 Україні. Я вдячний Ананд за

створення танкової коаліції. Ми разом доставили танки Leopard в Україну», – заявив він під час брифінгу під час свого візиту до Канади.



Водночас голова польського Міноборони не уточнив, коли були передані ці літаки.

У березні Польща вже передала Україні чотири МіГ-29, а польський президент Анджей Дуда оголосив, що незабаром буде передано ще кілька літаків. У квітні уряд Німеччини дозволив Польщі передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29. Йдеться про літаки, які належали армії ФРН, потім Німеччина передала їх Польщі, і як країна походження цієї військової техніки ФРН мала дати згоду на їх реекспорт.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Польща підтримує Україну, надаючи військову допомогу та притулок українцям, які були змушені тікати від війни.

Польща була першою країною, яка надала Україні сучасні танки Leopard. Це сталося у лютому цього року.