Байден прийме очільника НАТО 12 червня, в центрі уваги – Україна

Президент США Джо Байден прийме генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа у Вашингтоні 12 червня. Переговори відбудуться за місяць до саміту оборонного альянсу, на порядку денному якого буде Україна, повідомив Білий дім 7 червня.

Як інформує агенція France-Presse, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що два лідери розглянуть підготовку до саміту у Вільнюсі та «обговорять підтримку союзниками України за умов жорстокої агресивної війни Росії».

Зустріч лідерів країн НАТО відбудеться 11–12 липня.

Мандат Столтенберґа на посаді голови НАТО завершується в жовтні 2023 року. Речниця Білого дому не стала коментувати можливість продовження його роботи, відзначивши лише, що «генеральний секретар виконав видатну роботу... в цей критичний момент історії». Білий дім «дуже, дуже вдячний за його керівництво», – наголосила Карін Жан-Пʼєр.

За початковим планом Єнс Столтенберґ мав піти з посади ще в 2022 році, але на прохання країн-членів альянсу залишився на посаді після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.