У переговорах між НАТО і Туреччиною щодо вступу Швеції прориву наразі немає. Попереду – нова зустріч

У неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ не досяг прориву в переговорах про членство Швеції у Альянсі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає агенція Associated Press.

«Президент Ердоган і я домовилися сьогодні, що постійний спільний механізм має зібратися знову на тижні, що починається 12 червня. Членство зробить Швецію безпечнішою, а НАТО та Туреччину сильнішими», – сказав Столтенберґ журналістам у Стамбулі.

Постійний спільний механізм був створений для усунення побоювань Туреччини щодо вступу в Альянс Швеції та Фінляндії – остання все ж у квітні стала 31-м членом НАТО.

«Швеція виконала свої зобов’язання щодо членства», – сказав Столтенберґ, маючи на увазі конституційні зміни у Швеції та посилення співпраці з Анкарою в боротьбі з тероризмом.

НАТО хоче приєднати Швецію саміту у Литві 11-12 липня, але Туреччина та Угорщина ще не схвалили цей крок. Щоб приєднатися до Північноатлантичного альянсу, усі 31 країна-член мають ратифікувати протокол про вступ кандидата.

Поки Столтенберґ вів переговори у Стамбулі, сотні людей, зокрема десятки прокурдських демонстрантів, зібралися у Стокгольмі, щоб провести демонстрацію проти запланованого членства Швеції в НАТО. В акції взяли участь близько 500 осіб.

Турецьке керівництво звинувачує Швецію у недостатній боротьбі з «терористичними організаціями», до числа яких Анкара зараховує заборонену Робітничу партію Курдистану. Будапешт стурбований через шведські заяви, які стосуються верховенства права та корупції в Угорщині.