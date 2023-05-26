Швеція прагне вступити в НАТО до липня – голова МЗС

Швеція все ще сподівається стати членом НАТО до саміту альянсу у Вільнюсі в липні, заявив 26 травня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром.

«[Немає] плану Б чи чогось подібного. План Б – це план А – це повне членство в НАТО», – цитує його слова агентство Reuters.

Занепокоєні повномасштабним російським вторгненням в Україну Швеція і Фінляндія подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року. Майже через рік, 4 квітня 2023 року, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Швеція все ще чекає на ратифікацію від Туреччини й Угорщини.

Турецьке керівництво продовжує звинувачувати Швецію у недостатній боротьбі з «терористичними організаціями», до числа яких Анкара зараховує заборонену Робітничу партію Курдистану.

Будапешт стурбований через шведські заяви, які стосуються верховенства права та корупції в Угорщині.

Вашингтон заохочує союзників по НАТО Туреччину та Угорщину якнайшвидше ратифікувати вступ Швеції. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також нещодавно заявив, що уряд Німеччини продовжує сподіватися, що Швеція приєднається до альянсу до саміту в Литві.