Тимчасовий повірений України в Угорщині висловив офіційний демарш Будапешту через відео, де показали карту України без Криму. МЗС України заявило 3 червня, що цей ролик суперечить позиції Будапешта щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

«Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці», – ідеться в коментарі МЗС.

30 травня уряд Угорщини опублікував ролик із закликом до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, в якому показав мапу країни без Криму. За кілька днів на нього звернули увагу засоби інформації.