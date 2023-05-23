Боррель: міністри оборони ЄС «не погоджуються» з думкою, що Україна не може виграти війну – ЗМІ

Представники країн Європейського союзу не поділяють думку прем’єра Угорщини Віктора Орбана про шанси України виграти війну – про це заявив високий представник Європейського союзу з зовнішніх справ та безпекової політики Жозеп Боррель 23 травня, цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, за підсумками зустрічі Ради міністрів оборони вони «не погоджуються з тими, хто каже, що Україна не може виграти цю війну і ми маємо припинити їх підтримувати», цитує агентство.

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За його словами, успіхи України зруйнували плани Володимира Путіна на швидку перемогу.

Боррель також зазначив, що загальна сума підтримки від Євросоюзу сягнула 65 мільярдів євро.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не може виграти цю війну. Спікер МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи ці слова, заявив, що українці продовжуватимуть боротися до повного визволення. своїх територій.

Угорщина – одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка не виступає із послідовним засудженням російської агресії в Україні. Країна продовжує залежати від постачання енергоносіїв із Росії.