МЗС Казахстану «не коментує» повідомлення про відмову погодити призначення Гайдая послом України

Міністерство закордонних справ Казахстану 23 травня відмовилося коментувати повідомлення в медіа щодо погодження колишнього голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на посаду посла України в цій країні. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

«З огляду на конфіденційний характер зазначеної процедури, ми не маємо права коментувати інформацію, опубліковану з посиланням на неназвані джерела», – заявила пресслужба дипломатичного відомства ввечері 23 травня.

Напередодні видання «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела написало, що Казахстан відмовив у видачі агремана, тобто попередньої згоди на призначення Сергія Гайдая новим українським послом в Астані. Стверджувалося, що на запит Києва щодо його кандидатури влада Казахстану дала зрозуміти, що хотіла б бачити на цьому місці професійного дипломата.

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Казахстанське МЗС поширило коментар увечері у вівторок.

«Сторона, що приймає, має право відмовити у погодженні представленої кандидатури без пояснення причин», – заявив прессекретар МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

Він вказав на відповідну міжнародну практику та конвенцію в галузі дипломатичного права.

«Це рішення не можна розцінювати як недружній акт», – написав він і додав, що казахстанська сторона зберігає прихильність до розвитку «багатопланових дружніх» відносин з Україною.

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Сергій Гайдай був головою Луганської області з жовтня 2019 року. У середині березня президент Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади. Деякі українські ЗМІ писали, що Гайдая може бути призначено послом України в Казахстані. Сам Гайдай у лютому в ефірі Радіо Свобода не виключив, що може погодитись на посаду, якщо отримає відповідну пропозицію.

У жовтні президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного посла у Казахстані Петра Врублевського. Раніше Астана повідомила, що висловила протест українському дипломату через висловлювання в інтерв’ю місцевому блогеру про «вбивство росіян».