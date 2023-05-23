Росія запрошує дітей з інших країн до Криму, аби використати їх як «живий щит» – Верещук

В Україні закликала влада країн світу не відправляти дітей на відпочинок до анексованого Криму, де Росія може їх використовувати як «живий щит». З відповідною заявою 23 травня виступила українська міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я звертаюся до урядів іноземних держав і прошу вжити невідкладних заходів, щоб їхні громадяни і тим більше діти не знаходилися на територіях, тимчасово окупованих РФ», – зазначила вона в ефірі українського національного телемарафону.

У той же час Верещук зазначила, що поки не має інформації про те, чи є вже держави, готові відправити своїх дітей на захоплений РФ півострів.

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«Але я знаю, що Росія активно пропагує такий літній відпочинок, створює відповідні умови. Я ще раз скажу, що це створення живого щита, особливо перед контрнаступом, перед діями, які будуть робити наші збройні сили», – пояснила міністр.

Днями українське Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявило, що російська влада в окупованому Криму планує використовувати дітей з різних країн як «живий щит» перед контрнаступом української армії.

У відомстві заявили, що до кримського табору «Артек» росіяни намагаються заманити дітей віком 12-13 років. Вони пропонують путівки переможцям міжнародних конкурсів, у яких беруть участь колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Єгипту, Таджикистану та Вірменії.