У Севастополі повідомляють про звуки вибухів, Развожаєв заявив про «навчання»

У Севастополі в окупованому Криму повідомляють про звуки вибухів, у телеграм-каналах місцеві жителі заявляють про ймовірну роботу ППО.

«У Севастополі – гучно! Чекаємо на офіційні коментарі», – написав проросійський телеграм-канал «Севастополь слезам не верит».

Телеграм-канал «Кримський вітер» опублікував відео, на якому, ймовірно, відображені відповідні звуки, що звучать вдалині.

Водночас підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв знову пояснив гучні звуки в місті навчаннями Чорноморського флоту РФ.

«Гучні звуки в місті – це на Північному молу флот проводив тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно», – заявив Развожаєв.

Перевірити цю інформацію з незалежних джерел в умовах воєнних дій неможливо.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Підконтрольна Росії влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Підконтрольний РФ голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для півострова. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.