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Політика

Віталій Портников: Ключ у кишені. Навіщо потрібен план деокупації Криму

Крим у міжнародному порядку денному. Колаж

(Рубрика «Точка зору»)

Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева заявила під час свого виступу на форумі «Крим Wave» про підготовку українського плану деокупації Кримського півострова. Може здатися, що це передчасний план. Контрнаступ українських військ ще навіть не розпочався і, як і у будь-якій війні, важко передбачати його остаточний результат. Чи мають українські чиновники вже сьогодні думати про першочергові заходи після звільнення Криму та інших окупованих територій?

Впевнений, не просто повинні – зобов’язані. Насправді держава, частина території якої окупована іншою країною, має зберегти інституції та правові механізми, що пов'язують її з окупованою територією.

Інституція – це як ключ від помешкання. Поки він у вас, ніхто не може претендувати на ваше житло

Латвія, Литва та Естонія були повністю окуповані Радянським Союзом з 1940 року, але їхні еміграційні уряди продовжували працювати аж до відновлення незалежності цих країн. А у країнах, які не визнавали окупацію, працювали дипломатичні представництва країн Балтії. Український державний центр продовжував працювати та захищати ідею української незалежності аж до проголошення суверенітету України. Хорватія зберігала роботу місцевих органів влади окупованих районів аж до їхнього звільнення. І таких прикладів можна навести безліч.

При цьому важливо зрозуміти, що збережені інституції, їхня діяльність, їхні рішення допомагають становленню держави після закінчення періоду її окупації та нормальному функціонуванню життя на звільнених територіях.

Засідання другого саміту «Кримської платформи» в онлайн-форматі. Київ, 23 серпня 2022 року
Засідання другого саміту «Кримської платформи» в онлайн-форматі. Київ, 23 серпня 2022 року

Інституція – це як ключ від помешкання. Поки він у вас, ніхто не може претендувати на ваше житло. Навіть грабіжник, який вдерся у ваш будинок і виламав замок. Грабіжник залишається лише грабіжником.

Українська держава має точно уявляти, як діятимуть органи влади на деокупованих територіях

Впевнений, рано чи пізно законний мешканець повернеться, вижене бандита і поверне замок на місце.

Тому план деокупації, вважаю, потрібний завжди. Логічно, що українська держава має точно уявляти, як діятимуть органи влади на деокупованих територіях, якими правовими актами вони керуватимуться, як вирішувати ті складні питання, що неминуче виникнуть і в правовій площині, і в безпеці, і в забезпеченні безперервності влади.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу по відеозв'язку на відкритті парламентського саміту «Кримської платформи», організованого Україною та Хорватією в Загребі. Київ, 25 жовтня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський під час виступу по відеозв'язку на відкритті парламентського саміту «Кримської платформи», організованого Україною та Хорватією в Загребі. Київ, 25 жовтня 2022 року

Якщо відкладати вирішення цих проблем «на потім», коли деокупація справді відбудеться, Крим може опинитися у справжнісінькому правовому хаосі, який Кремль намагатиметься використовувати для дестабілізації ситуації у звільненому регіоні. Впевнений, треба пам'ятати: у кишені Володимира Путіна у будь-якому разі також залишиться ключ. Тільки підроблений.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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