У Мінреінтеграції назвали 5 кроків України в Криму після деокупації

Безпека, демілітаризація російських військових баз, притягнення до відповідальності державних зрадників, відновлення органів влади, забезпечення інформаційної безпеки – такі перші кроки України в Криму після звільнення півострова. Про це під час форуму «Крим Wave» розповів заступник міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми працюємо над першими кроками, які будуть зроблені після визволення Кримського півострова. Перший з них – це, безумовно, забезпечення безпеки громадян, які там проживають. Другий – демілітаризація півострова від російських баз», – наголосив він.

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Третій крок, за словами Стельмаха – притягнення винних до відповідальності.

«Люди, які вчиняли кримінальні злочини щодо нашої держави, будуть притягнуті до відповідальності. А ті, хто незаконно прибув на півострів, мають його залишити, ми будемо їх видворяти», – додав заступник міністра.

Наступний крок – відновлення органів державної влади. Стельмах зазначив, що при формуванні кадрового резерву для Криму буде враховано, що первісне право на здобуття тих чи інших посад має надаватися представникам корінного народу, молоді та ветеранам.

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П’ятий крок – забезпечення інформаційної безпеки. «Ми маємо зробити так, щоб російські ЗМІ не панували у Криму. Там має бути чесна думка української влади, повинні мати доступ іноземні ЗМІ. Люди повинні перестати жити у вакуумі російської пропаганди», – наголосив Стельмах.

25 квітня у Києві відбувся форум «Крим Wave», де політичні, економічні та культурно-інформаційні експерти обговорюють роль молоді у звільненні та реінтеграції окупованого Росією півострова.