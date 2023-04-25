«Приклад російських репресій проти корінного народу Криму» – президент про затримання Джеппарова

Президент Володимир Зеленський назвав актом репресії проти кримськотатарського народу затримання в окупованому Криму кримського громадського діяча, правозахисника Абдурешита Джеппарова.

«Сьогодні окупанти увірвалися в будинок Абдурешита Джеппарова. Він один із представників кримськотатарського національного руху, правозахисник, громадянин України. Де він зараз, що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей. Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

25 квітня стало відомо, що російські силовики затримали кримського громадського діяча Абдурешита Джеппарова після обшуку в його будинку. Кримська правозахисна група у фейсбуці повідомила, що Джеппарова окупанти затримали нібито за непокору поліції. Його тримають у спецприймачі для адміністративно арештованих у Сімферополі.

16 березня російські силовики провели обшук у будинку правозахисника, ветерана кримськотатарського національного руху в Білогірську. До Джеппарова не допустили адвокатів. Після обшуку російські силовики відвезли чоловіка до райвідділу поліції.

Пізніше Білогірський районний суд, підконтрольний Росії, заарештував його на 15 діб за звинуваченням у «пропаганді нацистської атрибутики чи символіки» у соцмережах.

МЗС України і представництво президента України в АР Крим закликали звільнити Абдурешита Джеппарова.

31 березня він вийшов на свободу після 15 діб адміністративного арешту.