У Криму російські силовики затримали правозахисника після обшуку в його будинку

Російські силовики затримали кримського громадського діяча Абдурешита Джеппарова після обшуку в його будинку, повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність».

За словами родичів активіста, силовики прийшли близько 7 :00, забрали у всіх телефони і не дали викликати адвоката.

«Завершився обшук пів години тому. Його забрали. Адвоката викликати не встигли, бо одразу забрали телефони. У будинку на момент обшуку були дружина і 14-річна дочка», – розповіла родичка Джеппарова.

16 березня російські силовики провели обшук у будинку правозахисника, ветерана кримськотатарського національного руху в Білогірську. До Джеппарова не допустили адвокатів. Після обшуку російські силовики відвезли чоловіка до райвідділу поліції.

Пізніше Білогірський районний суд, підконтрольний Росії, заарештував його на 15 діб за звинуваченням у «пропаганді нацистської атрибутики чи символіки» у соцмережах.

МЗС України і представництво президента України в АР Крим закликали звільнити Абдурешита Джеппарова.

31 березня він вийшов на свободу після 15 діб адміністративного арешту.