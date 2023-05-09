«Аморальний та недружній крок щодо України» – МЗС про участь лідерів кількох країн у параді в Москві

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою щодо участі лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у військовому параді на Красній площі в Москві 9 травня.

«Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв’язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу. Народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом», – наголошує МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство наголошує на неприпустимості лідерів держав брати участь у заході, де була продемонстрована військова техніка, яка десятий рік поспіль залучена до неспровокованої агресивної війни Росії проти України.

Крім того, МЗС звертає увагу, що саме у ніч «перед зібранням» РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 – по Києву, «аби заподіяти іще більше смертей та завдати іще більше руйнувань на українській землі».

9 травня у Москві відбувся військовий парад із нагоди Дня перемоги. На трибуні разом із президентом РФ Володимиром Путіним були присутні премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменистау Гурбангули Бердимухамедоа, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також Олександр Лукашенко, який у Москві представляє Білорусь (США, Євросоюз та Україна легітимності фактичного правителя Білорусі не визнають).