«Все колись починається вперше» – Гайдай як ймовірний посол у Казахстані про відсутність дипломатичного досвіду

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що його «абсолютно не лякає дипломатична робота» при ймовірному призначенні послом України у Казахстані.

«Все колись починається вперше. Мене абсолютно не лякає дипломатична робота. Я впевнений у своїх силах, впевнений, що я впораюся», – сказав Гайдай.

Він визнав, що «зараз йдуть розмови» про його призначення. І Казахстан, каже Гайдай, не є для нього несподіванкою.

«Якщо це буде доведено до логічного завершення, значить, це зовсім новий для мене рівень, новий виклик. Я готовий, я поїду і буду там виконувати завдання президента, які він мені поставить. Я дуже сподіваюся, що я так само зможу там працювати, як і на Луганщині», – сказав Гайдай.

Він заявив, що Казахстан – важливий у стратегічному плані для України.

«Це країна, яка може інвестувати, в якій є газ, нафта. Те, що треба Україні. Це країна, яка крок за кроком відходить від Московії, яка певні робить кроки в цьому напрямку, про яку зараз російські пропагандисти говорять, що у них є якісь «біолабораторії» тощо. Дуже подібне ставлення росіян до Казахстану, як у 2013 році – до України. Тому налагодження більш тісних стосунків з казахами, налагодження економічних стосунків, і виконання тих завдань, які поставить президент, це дуже важливо», – зазначив Сергій Гайдай.

15 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Луганської ОВА. Гайдая, який керував Луганщиною з 2019 року, як повідомлялося раніше, можуть призначити послом України у Казахстані. Сам він в ефірі Радіо Свобода не виключив своєї згоди обійняти цю посаду, якщо отримає відповідну пропозицію.