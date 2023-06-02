У МЗС України закликали Орбана «почати нарешті діяти» – у відповідь на його останню заяву

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заклик прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до переговорів із Росією, заявивши, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із території України.

«Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили і вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років. Ба більше, щоденні російські ракетні атаки й атаки дронами по українських містах доводять, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС також закликали Орбана «почати нарешті діяти».

«Ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем’єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС», – заявив Ніколенко.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Угорщини заявив про необхідність припинення вогню і початку мирних переговорів України із Росією до початку українського контрнаступу. За його словами, це потрібно, щоб Україна уникла подальших втрат, які можуть значно зрости при контрнаступі.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта давно демонструє своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

Зокрема, Віктор Орбан у інтерв’ю Bloomberg, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Угорський прем’єр також переконаний, що Україна не здатна виграти війну – «не може бути перемоги для бідних українців на полі бою».