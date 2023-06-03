Уряд Угорщини у відео показав мапу України без Криму

Уряд Угорщини поширив відеоролик із закликом до миру з мапою України без окупованого Криму. Відео зʼявилося в мережі Youtube кілька днів тому, але українська преса та угорські опозиційні ЗМІ звернули на нього увагу сьогодні.

У закадровому тексті наголошується, що десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будівель зруйновано, понад 10 мільйонів людей були змушені залишити свої будинки, але війна продовжується і може легко стати світовою. «Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край руйнуванням, тільки мирні переговори можуть врятувати життя людей», – ідеться у ролику.

Відео містить кадри біженців та зруйнованих міст. Через деякий час у ролику зʼявляється мапа України, але без Криму у складі. При цьому Угорщина, як і більшість країн світу, не визнає анексію півострова законною.

З чим повʼязана поява такої мапи в ролику, не уточнюється.

2 червня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що Україна в разі наступу може зазнати тяжких втрат, і знову закликав Київ до переговорів із Москвою. У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував пропозицію Будапешта. «Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України», – зазначив дипломат.

Кулеба наголосив, що Київ виступає за якнайшвидший мир, але мир справедливий, на основі відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

Представник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва поки не бачить передумов для переговорів із Києвом.

Віктора Орбана називають лояльним до Росії політиком. Сам він це відкидає і каже, що піклується про безпеку Угорщини. Водночас Будапешт відмовляється постачати зброю Києву та надавати територію країни для транзиту озброєнь для української армії. Крім того, Угорщина виступає за помʼякшення санкцій проти Росії.