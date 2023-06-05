Сунак у США лобіюватиме призначення Воллеса генсеком НАТО – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час переговорів із президентом США Джозефом Байденом лобіюватиме призначення британського міністра оборони Бена Воллеса на посаду нового генерального секретаря НАТО.

Як пише британське видання The Sun, кампанія, спрямована на те, щоб міністр оборони Бен Воллес став наступним главою західного альянсу, активізується на переговорах прем’єр-міністра з президентом США цього тижня.

Нещодавно видання Politicо припускало, що наступним очільником НАТО може стати прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Термін повноважень нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга закінчується наприкінці вересня.