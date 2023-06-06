«Ми привітаємо Україну як члена НАТО» – Столтенберґ

На саміті країн «Бухарестської дев’ятки» у столиці Словаччини Братиславі взяв участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який повторив думку про невідворотність членства України в альянсі.

«Усі союзники погоджуються, що двері НАТО є відкритими і що ми привітаємо Україну як члена альянсу», – наголосив Столтенберґ і додав, що «Росія не має права вето на цьому напрямку».

У своєму виступі очільник оборонного союзу звернув увагу на підрив греблі Каховської ГЕС в Україні. «Знищення Каховської греблі на півдні України є жахливим вчинком, який вказує на брутальність Росії», – відзначив Столтенберґ.

Виступаючи на саміті, словацька президентка Зузана Чапутова наголосила, що «найкращим способом, як поновити мир в Європі, є допомога Україні». У свою чергу президент Чеської Республіки Петр Павел зосередився на питаннях відбудови України. Чеський президент при цьому вважає важливим, «щоб союзники ще перед закінченням війни в Україні зайняли чітку позицію до післявоєнної Росії».

До учасників саміту звернувся також президент України Володимир Зеленський. Він закликав європейських лідерів «нарешті визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити лише запрошенням для України приєднатися».

Організація «Бухарестська дев’ятка» заснована 2015 року в Бухаресті. До її складу входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія.