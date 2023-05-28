Усі війни з Москвою, коли поляки і українці були разом, закінчилися перемогою – Журавський вель Граєвський

(Рубрика «Точка зору»)

Україна є ключем до безпеки всього Центрально-Східної Європи. Потенціал польсько-української співпраці є величезним, а спільний фундаментальний інтерес обох держав полягає у побудові стійкої регіональної конструкції за провідної підтримки США та ряду інших вагомих країн НАТО.

Про це йшлося на зустрічі в Дипломатичній академії МЗС РП у Варшаві за участю відомого політолога, професора Лодзького університету Пшемислава Журавського вель Граєвського та акредитованого у Польщі іноземного дипломатичного корпусу.

Оскільки доповідач також є членом Комісії Сейму у закордонних справах та членом Колегії зовнішньої політики при Президентові Польщі, не буде великим перебільшенням вважати, що озвучені тези в значній мірі відображають важливі для України напрями зовнішньої політики Польщі.

Україна є ключем до всього регіону

Згадуючи про спадщину Першої Речі Посполитої, до якої сьогодні все частіше звертаються не тільки поляки, але й українці, професор Журавський вель Граєвський нагадав, що усі – з 18-ти – війни з Московією, в яких полький і український народ були на одному боці, закінчилися перемогою. Тому Україна є ключем до безпеки всього регіону і його успіху, наголошує аналітик .

Поляки ніколи не вірили, що Росія відмовилася від своїх імперіалістичних цілей.

Росія не здатна сприйняти простір свободи

«Росія не має демократичних традицій. Російська еліта здатна приймати абсолютно ірраціональні рішення, а Україна становить для неї екзистенційну загрозу», – вважає дослідник.

Справа не в території, Росія – найбільша країна в світі. Їй непотрібні інші землі. Росія просто не здатна сприйняти простір свободи.

«Саме тому вона прагнула знищення Першої Речі Посполитої, країни свободи», – наголошує Пшимислав вель Граєвський.

Путінська Росія просто не могла собі дозволити, щоб Україна досягла успіху в економічному, соціальному, політичному плані.

Переважна більшість поляків бачать Росію «надмірно централізованою, корумпованою, неефективною, брутальною і жорстокою. Політолог вважає, що це «хороші стереотипи», тому що вони правдиві, адже це видно і по тому, як себе поводить російська армія.

Усі війни Росія проводиться такими методами. Тіла вбитих в Ірпені та Бучі Ірпені виглядають так само, як тіла вбитих у Катині.

Росія планувала свої злочини, нагадує професор Журавський вель Граєвський. Цьому є численні докази.

Зокрема, російська армія везла з собою під час вторгнення в Україну мобільні крематорії. Вони мали бути використані, на думку аналітика, для приховування доказів знищення української еліти.

Ідея полягала в тому, щоб обезголовити Україну і це був чіткий сигнал польській громадській думці, що з 1940-х років нічого не змінилося.

«Росія краде дітей, так само, як це робив Третій Рейх, і як колись робила царська Росія. Росіяни є варварами - ось як поляки це сприймають»

Все це змусило поляків переосмислити свою політику, які тепер не можуть дозволити собі дати окупувати навіть клаптик своєї території, наголошує вель Граєвський. Саме тому Польща купує сучасну важку техніку. У той же час, вона передає Україні наявну в неї зброю. Військова техніка в руках українських солдатів знищує російський потенціал. Жоден російський солдат, вбитий в Україні, жоден знищений танк не вторгнеться до Польщі.

Потенціал польсько-української співпраці

Російська загроза нікуди не дінеться. І ніхто інший, окрім Польщі та України разом, не має потенціалу, щоб зупинити її, важає аналітик

Тому потенціал польсько-української співпраці є величезним.

«Фундаментальним національним інтересом, незалежно від того, хто буде при владі в Україні чи Польщі, є саме співпраця, щодо цього я налаштований максимально оптимістично», – сказав Журавський вель Граєвський.

Спільний інтерес Польщі та Україною проявляється у побудові регіональної системи безпеки та залученні до неї США, а також у тому, щоб покладатися на співпрацю також з Великою Британією, Канадою і Скандинавією.

Потрібні війська НАТО на українсько-російському кордоні

Тривалий мир після вигнання російської армії з української території вимагає передової військової присутності провідних країн НАТО на російсько-українській лінії розмежування, тобто побудови системи передової присутності з американськими, британськими, канадськими та польськими військами на російсько-українському кордоні.

Здатність Росії спровокувати нову війну має бути знешкоджена

В іншому випадку ця війна матиме тенденцію до відновлення, росіяни повинні знати, що відкривши вогонь, вони відкриють вогонь по солдатах англосаксонських держав і отримають повноцінну фронтальну відповідь.

Перемога України має означати, що здатність Росії спровокувати нову війну має бути знешкоджена. Йдеться не про окупацію Росії. Йдеться про щось подібне до наслідків поразки Росії у війні з Японією 1905 року, коли російська політична система розвалилася.

А як будуть розвиватися процеси у Білорусі, Грузії, Придністров'ї.

Вся російська система є крихкою, є потенціал, щоб думати про зміни, вважає професор Журавський вель Граєвський.

Аналітик нагадав про візит Юзефа Пілсудського до Токіо у 1904 році, де майбутній перший голова відродженої польської держави склав японському уряду меморандум з ідеєю поділу Російської імперії за етнічними кордонами, в якому писав, що слабкість Росії – це її багатонаціональна структура, і що слід заохотити народи Росії до незалежності.

Політичний прометеїзм (очолюваний Польщею рух діаспорних політичних організацій народів колишньої Російської імперії задля спільної боротьби проти СРСР за створення своїх національних держав – ред.), ключову роль у формуванні якого відіграв Пілсудський, вже давно був потужно присутній у Польщі.

Метою було допомогти всім країнам на схід від на шляху до незалежності. І йдеться не лише про сусідів, але й про такі країни, як Азербайджан та Грузія.

Нації РФ прагнуть самовизначення

Як виглядає, теперішня ситуація дедалі більше розвивається в ще глибшому сенсі.

Під час п'ятого Форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся 31 січня 2023 року у Брюсселі в будівлі Європарламенту, представники п'яти регіонів Росії (Уралу, Кенігсберга (Калінінградська область), Інгрії (Ленінградська область), Сибіру й Кубані оголосили про початок підготовки до референдумів за свою незалежність, намір воювати на боці України та просити допомоги в НАТО та ЄС щодо від'єднання від РФ та деколонізації Росії з метою «створення нової архітектури колективної безпеки в Європі та світі».

Досить годувати Москву! Досить дохнути за Кремль!

Представники татарського, башкортського, чеченського, бурятського, ойрат-калмицького народів заявили, що майбутнє кожного звільненого народу та регіону має вирішуватися самим народом та регіоном на основі принципу самовизначення нації.

«Досить годувати Москву! Досить дохнути за Кремль! Вихід лише один – голосуй за Незалежність своїх республік! Вибирай щасливе майбутнє для себе та своїх дітей!», – заявили вони. Депутат Європарламенту, у минулому міністр закордонних справ РП Ганна Фотига від фракції Європейських консерваторів і реформістів також підтримала цю ініціативу.

У свою чергу, лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв закликав до відродження Гірської республіки, яка в 1918-1919 роках була проголошена на просторі сучасних Чечні, Дагестану, Інгушетії, Осетії, Карачаєво-Черкесії, Кабардино-Балкарії.

А Юлія Файзрахманова з Татарстану зачитала промову голови Всетатарського громадського центру Фаріта Закієва з пропозицією визнати незалежність Татарстану на підставі результатів референдуму 21 березня 1992 року та висунула ідею створення національного татарського батальйону, який бився б на боці України у війні з Росією.

Як повідомив портал «Коментарі» з посиланням на Twitter колишнього радника міністра МВС України Антона Геращенка, у Росії нещодавно, створена організація під назвою «Альянс корінних народів», учасники якого хочуть домогтися відокремлення кількох регіонів від Російської Федерації, яка перебуває під впливом кремлівського диктатора та планують створити свої незалежні держави.

Ми говоримо «ні» мафіозному режиму і починаємо процес розпаду РФ шляхом виходу з неї

Представники організації звернулися з особливим зверненням до жителів п'яти російських регіонів, яким дали такі назви: Чувашія, Карелії, Новгородська Республіка, Бєлгородщина і Воронезька Республіка та представили свій план, який передбачає проведення референдумів у зазначених областях.

«Ми хочемо сказати, що ми втомилися терпіти приниження життя в імперії, де наших людей відправляють на смерть, обкладають податками та намагаються позбавити їх свободи. Ми говоримо «ні» мафіозному режиму і починаємо процес розпаду РФ шляхом виходу з неї через проведення референдумів про незалежність», — повідомляють представники організації «Альянс корінних народів».

Того ж дня ,22 травня, і представники Російського добровольчого корпусу а легіону «Свобода Росії» зайшли на територію Бєлгородської області з закликом протистояти путінському режиму.

Повернути Московії її кордони

На прикладі нещодавніх бєлгородських події, пов’язаних з бойовим рейдом РДК та легіону «Свобода Росії» американські аналітики вважають, що росіяни не можуть ефективно захистити свої кордони та не бачать нічого дивного у тому, що в Росії з'явився сепаратистських рух.

Ще одна історична паралель: свого часу ще Пілсудський на зустрічі з начальником японського Генштабу Ямаґатою Арітомо зазначав, що початок партизанської війни дозволить відволікти увагу влади Російської імперії та просив японську сторону про підтримку, в тому числі зброєю.

25 травня білоруський диктатор Лукашенко заявив, що Російська Федерація вже розпочала переміщення ядерних боєприпасів на територію Білорусі.

Ця загроза адресована не лише України, адже ще у 2009 році під час спільних російсько-білоруських військових навчань моделювався тактичний ядерний удар по Варшаві.

Практично одночасно заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін в інтерв’ю ТАСС чомусь назвав «новими» давно запліснявілі вимоги Росії для завершення війни, розв’язаною нею ж проти України, серед яких:

відмова України від вступу до ЄС та НАТО,

повернення до нейтрального позаблокового статусу,

визнання «нових територіальних реалій»,

«захист прав російськомовних громадян та нацменшин»,

російська мова як державна.

Тож, як зупинити цього новітнього агресора з ядерною зброєю?

Пілсудський вважав, що якщо Росія розвалиться зсередини і втратить завойовані території – вона перестане бути постійною загрозою для країн-сусідів, Європи і світу в цілому.

Сучасний «Прометеїзм 2.0» міг би зрештою сприяти успішному відновленню Московською державою своїх суверенних кордонів початку XV століття.

Анатолій Курносов – аналітик Центру політичних студій «Доктрина», експерт Українсько-Польської Медіа Платформи.

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода.