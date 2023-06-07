Моравецький: у російсько-українській війні йдеться не тільки про виживання України, але й всього Заходу

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький вважає, що у російсько-українській війні йдеться не тільки про виживання України, але й всього Заходу.

«Я переконаний, що в цій війні не йдеться тільки про виживання України, але, можливо, передусім про виживання всього Заходу і вільного світу», – сказав Моравецький, якого цитує видання Dennik Postoj.

Він вважає, що Росія «в кожному своєму втіленні є смертельною загрозою не тільки для Польщі й країн східної Європи, але й для всього вільного світу».

На його думку, наслідок війни «визначить кінець однієї ери, чи то буде Росія Путіна, чи присмерк західної цивілізації – це залежить від нас».

За словами прем’єра Польщі, у війні йдеться про те, як «створити нову мапу Європи без постійної загрози з боку Росії», і на сьогодні «серце Європи б’ється міцніше у Варшаві та Києві, ніж у Берліні й Парижі».

Моравецький вважає, що нинішня «російська агресія стала каталізатором радикальних політичних і економічних змін».



Польський прем’єр наголосив, що треба «залучити Україну, можливо, з часом і Білорусь в орбіту європейських структур» і що з часом «з цієї війни виникне новий геополітичний порядок Європи».

Від початку російського повномасштабного вторгнення Польща підтримує Україну, надаючи військову допомогу та притулок українцям, які були змушені тікати від війни.