Моравецький: у російсько-українській війні йдеться не тільки про виживання України, але й всього Заходу

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький вважає, що у російсько-українській війні йдеться не тільки про виживання України, але й всього Заходу.
«Я переконаний, що в цій війні не йдеться тільки про виживання України, але, можливо, передусім про виживання всього Заходу і вільного світу», – сказав Моравецький, якого цитує видання Dennik Postoj.
Він вважає, що Росія «в кожному своєму втіленні є смертельною загрозою не тільки для Польщі й країн східної Європи, але й для всього вільного світу».
На його думку, наслідок війни «визначить кінець однієї ери, чи то буде Росія Путіна, чи присмерк західної цивілізації – це залежить від нас».
За словами прем’єра Польщі, у війні йдеться про те, як «створити нову мапу Європи без постійної загрози з боку Росії», і на сьогодні «серце Європи б’ється міцніше у Варшаві та Києві, ніж у Берліні й Парижі».
Моравецький вважає, що нинішня «російська агресія стала каталізатором радикальних політичних і економічних змін».
Польський прем’єр наголосив, що треба «залучити Україну, можливо, з часом і Білорусь в орбіту європейських структур» і що з часом «з цієї війни виникне новий геополітичний порядок Європи».
Від початку російського повномасштабного вторгнення Польща підтримує Україну, надаючи військову допомогу та притулок українцям, які були змушені тікати від війни.
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