Міноборони: за тиждень ЗСУ звільнили сім населених пунктів

У Міністерстві оборони повідомляють, що станом на 12 червня українські військові звільнили сім населених пунктів.



«За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах: звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне», – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

За її словами, просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, вони взяли під контроль 90 квадратних кілометрів.

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На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

Офіційно в Міноборони підтвердили звільнення військовими низки населених пунктів на Донеччині.