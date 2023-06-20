Головний удар ще попереду – Маляр про наступ ЗСУ

Наступ українських військ на півдні триває за планом, є «певні просування», але «тривають запеклі бої», повідомила ввечері 20 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що «вигризаємо кожен метр землі у ворога». Водночас у нас є напрямки, де навпаки – ворог наступає, а ми в обороні. Наприклад, Куп‘янський і Лиманський», – написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона додала, що «людям хочеться, аби це було як у кіно – монтаж, дуже швидко, о 13:00 кіно розпочалося, за годину двадцять уже завершення», але «в житті так не буде, і війна – зовсім інша ситуація».

«Ми повинні розуміти, що ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Але, безумовно, головний удар ще попереду», – вказала заступниця міністра оборони.

У Генштабі ЗСУ 20 червня повідомили, що українські військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

За останню добу втрати російських сил вбитими та пораненими склали понад п’ять рот, повідомив командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.