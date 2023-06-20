Тарнавський: за останню добу втрати російські сили втратили більше п’яти рот

За останню добу втрати російських сил вбитими та пораненими склали понад п’ять рот, повідомив командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



За його словами, українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань.



«Знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА «Supercam», БпЛА «Shahed-136», РЛС «Зоопарк», важку вогнеметну систему «Сонцепьок», – написав він у телеграмі, додавши, що також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів противника.



Олександр Тарнавський зазначає, що українські війська просуваються на Таврійському напрямку.

Напередодні командувач оперативного угруповання військ «Таврія» повідомляв, що 18 червня втрати противника вбитими та пораненими склали понад дві роти (одна рота налічує від 45 до 360 людей).

У Генштабі ЗСУ 20 червня повідомили, що українські військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українським оборонцям «доволі складно просуватися, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ».