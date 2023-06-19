Втрати армії Росії у війні проти України перевищили 220 тисяч військових – Генштаб

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 220 450 своїх військових, зокрема 630 із них – за останню добу, заявив вранці 19 червня Генеральний штаб Збройних сил України.
Серед інших втрат РФ, за даними українського командування, – такі:
- танки ‒ 3989 (п’ять – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 7735 (+6)
- артилерійські системи – 3865 (+18)
- РСЗВ – 610
- засоби ППО ‒ 370 (+6)
- літаки – 314
- гелікоптери – 305 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12)
- крилаті ракети ‒ 1211
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 6613 (+42)
- спеціальна техніка ‒ 526 (+4).
Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».
Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.