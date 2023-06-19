Втрати армії Росії у війні проти України перевищили 220 тисяч військових – Генштаб

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 220 450 своїх військових, зокрема 630 із них – за останню добу, заявив вранці 19 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

Серед інших втрат РФ, за даними українського командування, – такі:

танки ‒ 3989 (п’ять – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7735 (+6)

артилерійські системи – 3865 (+18)

РСЗВ – 610

засоби ППО ‒ 370 (+6)

літаки – 314

гелікоптери – 305 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12)

крилаті ракети ‒ 1211

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6613 (+42)

спеціальна техніка ‒ 526 (+4).

Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.