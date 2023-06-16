Російський генерал Горячев «майже напевно» загинув на півдні України – розвідка Британії

Російський генерал-майор Сергій Горячев «майже напевно» загинув під час удару по командному пункту 12 червня 2023 року або близько цієї дати на півдні України, заявила розвідка Великої Британії.

«Горячев був начальником штабу 35-ої загальновійськової армії збройних сил Росії. Оскільки призначений командувач 35-ої загальновійськової армії генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляється, заповнював прогалини у вищому штабі, існує реальна можливість того, що Горячев був виконувачем обов’язків командувача армією під час загибелі», – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголосили, що Горячев став першим підтверджено вбитим російським генералом в Україні з початку 2023 року.

«Це продовжує історію війни, яка була водночас важкою і суперечливою для 35-ої загальновійськової армії: у березні 2022 року елементи армії були присутні під час різанини цивільних у Бучі, а в червні 2022 року сили були в основному знищені під Ізюмом», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Цього тижня російські джерела заявили, що Горячев загинув у Запорізькій області в результаті українського ракетного удару. ISW нагадує, що раніше повідомляв про інші підрозділи Східного військового округу РФ, включаючи підрозділи 58-ої загальновійськової армії та 5-ої загальновійськової армії, які діяли на заході Запорізької області.

У Міноборони Росії дані про загибель генерала не коментували. А Сили оборони України ще уточнюють інформацію про ймовірну загибель начальника штабу 35-ої загальновійськової армії збройних сил Росії генерал-майора Сергія Горячева, повідомив 13 червня речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

На початку цього року газета «Ніккей» із посиланням на дані японської розвідки, отримані у співпраці з розвідувальними службами США і Європи, повідомила, що понад 20 російських генералів загинули під час бойових дій в Україні з лютого минулого року.

Масова загибель високопоставлених офіцерів є незвичайною для Заходу і може вказувати на слабкість російської армії, йдеться у публікації. Список втрат у матеріалі не наводиться, імена загиблих не названі.

Росія про свої втрати у війні останнім часом не повідомляє.