Генштаб про втрати РФ за добу: 590 військових, 10 танків, 24 БПЛА

Росія внаслідок повномасштабної війни проти України втратила близько 218 500 своїх військових, 590 з яких загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 16 червня.

Серед інших втрат Росії у війні там навели такі:

танки ‒ 3965 (10 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7683 (+16)

артилерійські системи – 3812 (+19)

РСЗВ – 606 (+2)

засоби ППО ‒ 364

літаки – 314

гелікоптери – 301

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24)

крилаті ракети ‒ 1199

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6519 (+13)

спеціальна техніка ‒ 519.

Днями журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.