«Інформація уточнюється» – Сили оборони про ймовірну загибель російського генерала

Сили оборони України ще уточнюють інформацію про ймовірну загибель начальника штабу 35-ої загальновійськової армії збройних сил Росії генерал-майора Сергія Горячева, повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде вона оприлюднена належним чином», – сказав він в ефірі телемарафону 13 червня.

Повідомлення про ймовірну загибель Горячева ввечері 12 червня з’явилися раніше в російських ЗМІ. У Міноборони Росії ці дані не коментували.

На початку цього року газета «Ніккей» із посиланням на дані японської розвідки, отримані у співпраці з розвідувальними службами США і Європи, повідомила, що понад 20 російських генералів загинули під час бойових дій в Україні з лютого минулого року.

Масова загибель високопоставлених офіцерів є незвичайною для Заходу і може вказувати на слабкість російської армії, йдеться у публікації. Список втрат у матеріалі не наводиться, імена загиблих не названі.

Росія про свої втрати у війні останнім часом не повідомляє.