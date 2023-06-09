Журналісти встановили імена понад 25 тисяч вбитих в Україні військових РФ

Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додають у Бі-Бі-Сі та «Медіазоні».

За останні два тижні журналістам вдалося встановити імена 1213 осіб.

«Попри завершення активної фази російського наступу, темпи приросту втрат продовжують залишатися високими і все ще вдвічі перевищують середні цифри підтверджених щотижневих втрат упродовж 2022 року», – ідеться в повідомленні.

Джерелами, на підставі яких журналісти включають загиблих до списків, є повідомлення чиновників та засобів інформації, публікації близьких родичів загиблих у соцмережах та інформація безпосередньо з цвинтарів.

До цієї цифри не входять ті, хто воював на боці Росії в складі так званих «народних міліцій» в окупованих Луганській та Донецькій областях України.

За повідомленням українського Генштабу, станом на ранок 9 червня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 213 770 осіб.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.