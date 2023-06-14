В ISW прокоментували дані про ймовірну загибель російського генерала в Запорізькій області

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що повідомлення про ймовірну загибель начальника штабу 35-ої загальновійськової армії збройних сил Росії генерал-майора Сергія Горячева в Запорізькій області свідчать про те, що представники російського командування вразливі до українських ударів.

«Повідомлення про загибель Горячева в Запорізькій області можуть свідчити про те, що російські війська виділили частини 35-ої загальновійськової армії для операцій у Запорізькій області і що деякі високопосадовці російського військового командування продовжують діяти поблизу лінії фронту і залишаються вразливими до точних українських ударів», – йдеться в повідомленні.

Напередодні російські джерела заявили, що Горячев загинув у Запорізькій області в результаті українського ракетного удару. ISW нагадує, що раніше повідомляв про інші підрозділи Східного військового округу РФ, включаючи підрозділи 58-ої загальновійськової армії та 5-ої загальновійськової армії, які діяли на заході Запорізької області.

У Міноборони Росії дані про загибель генерала не коментували. А Сили оборони України ще уточнюють інформацію про ймовірну загибель начальника штабу 35-ої загальновійськової армії збройних сил Росії генерал-майора Сергія Горячева, повідомив 13 червня речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

На початку цього року газета «Ніккей» із посиланням на дані японської розвідки, отримані у співпраці з розвідувальними службами США і Європи, повідомила, що понад 20 російських генералів загинули під час бойових дій в Україні з лютого минулого року.

Масова загибель високопоставлених офіцерів є незвичайною для Заходу і може вказувати на слабкість російської армії, йдеться у публікації. Список втрат у матеріалі не наводиться, імена загиблих не названі.

Росія про свої втрати у війні останнім часом не повідомляє.