Генштаб: ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52

У Генеральному штабі ЗСУ заявляють про збиття російського гелікоптера Ка-52.

«Сьогодні по обіді збито ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Бюджет РФ недорахується ще близько 16 млн. доларів США», – повідомляють у штабі, не уточнюючи, де це сталося.

За добу, як повідомляють у Генштабі, українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила російський зенітно-ракетний комплекс. Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські війська збили понад 300 російських вертольотів. Російська сторона про втрати своєї техніки не повідомляє.