Втрати Росії на війні: ще 650 військових та сім танків впродовж доби – Генштаб

Росія внаслідок повномасштабної війни проти України вже втратила близько 219 820 своїх військових, 650 з яких загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 18 червня.
Серед інших втрат Росії у війні там навели такі:
- танків – 3984 (+7 одиниць за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 7729 (+23)
- артилерійських систем – 3847 (+13)
- РСЗВ – 610 (+1)
- засоби ППО – 364
- літаків – 314
- гелікоптерів – 304 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7)
- крилаті ракети – 1211 (+12)
- кораблі/катери – 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14)
- спеціальна техніка – 522 (+2)
Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».
Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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