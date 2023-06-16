«Танковий кулак»: ЗСУ готують удар на Півдні?

Вже тиждень Сили оборони України продовжують наступальні дії щонайменше на трьох напрямках – Бахмутському, Бердянському та Запорізькому. 15 червня ЗСУ визнали, що йдуть вперед і під Вугледаром.

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Практично від початку західні журналісти помітили, що Україна кинула в бій західні танки Leopard2, а також бронеавтомобілі Marder і Stryker, отримані від західних партнерів.

Одночасно з появою новин про звільнення кількох сіл на південь від Великої Новосілки у мережі з'явилися фото підбитих західних танків та БМП – ці кадри одразу ж підхопили росіяни. Пропагандисти РФ почали стверджувати, що Україна не вміє воювати на західній бронетехніці, а сама вона вразлива проти російської зброї.

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До кінця цього тижня інформагенція Reuters опитало західних військових експертів та констатувала: Україна тримає в резерві три чверті бронетанкових бригад, сформованих під наступ на армію Росії. Про те, що втрати бронетехніки у ЗСУ поки не критичні, заявив і голова Пентагону Ллойд Остін, виступаючи після 13-го «Рамштайну».

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До Києва ж 16 червня дорогою до Москви приїхав президент ПАР – від імені низки інших країн Африки він привіз «мирний план», покликаний зупинити війну Росії проти України. Щойно він прибув до столиці, РФ обстріляла Київ ракетами «Кинджал» та «Калібр», які успішно збила українська ППО.

Головні питання випуску:

Як Росії вдалося пошкодити західні танки на озброєнні ЗСУ – і як цього уникнути?

Скільки «Леопардів» може втратити Україна під час спроби прориву російської оборони?

І навіщо Путін надіслав «Кинджали» на голови «миротворцям» з Африки?