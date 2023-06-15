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У Міноборони показали БМП Bradley після прямого влучання «Граду». Екіпаж «успішно евакуювався»

13 червня Пентагон офіційно оголосив про новий пакет допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. У пакеті, зокрема, – 15 додаткових бойових машин піхоти Bradley (фото ілюстративне)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що одна з переданих Україні БМП Bradley була пошкоджена після прямого влучання «Граду», при цьому екіпаж машини живий, евакуювався і «продовжує виконувати завдання на іншій техніці».

Пошкоджений «Бредлі» – вже на ремонті, додала Маляр.

«З 47-ої бригади пишуть подробиці: на бойовому завданні «Бредлі» отримав пряме влучання ракети в башту і загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій (на третьому фото) відвів бронемашину на безпечні позиції і загасив. Наслідки – легка контузія у одного з воїнів… Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя», – написала заступниця міністра в телеграмі.

13 червня Пентагон офіційно оголосив про новий пакет допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. У пакеті, зокрема, – 15 додаткових бойових машин піхоти Bradley.

За даними Міністерства оборони США, станом на 13 червня безпекова допомога Сполучених Штатів Україні передбачала надання понад 120 бойових машин піхоти Bradley.

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