ППО, артилерія і засоби контрбатарейної боротьби – Залужний сказав генералу США Міллі, що важливо посилити для ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед. Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» обговорили пріоритети для українського війська. Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби», – повідомив Залужний у фейсбуці.

За його словами, вони із Міллі «домовилися підтримувати діалог».

Сьогодні Сполучені Штати повідомили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. У новому пакеті є зенітні комплекси Stinger, боєприпаси до HIMARS, снаряди калібру 105 та 155 мм, 15 бойових машин піхоти Bradley, 10 бронетранспортерів Stryker, системи Javelin, ракети TOW, понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати.

Це вже 40-й пакет допомоги від США.