Пентагон офіційно оголосив про новий пакет допомоги Україні на 325 мільйонів доларів

Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткових 325 мільйонів доларів на безпекову допомогу «для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони».

Цей пакет є 40-м вилученням техніки з запасів американського Міністерства оборони для України з серпня 2021 року та включає «ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримку українських ППО», йдеться в заяві відомства 13 червня.



Новий пакет військової допомоги, серед іншого, включатиме:

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

системи Javelin;

Ракети TOW;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати.

Раніше «Голос Америки» із посиланням на неназваного представника американського Міністерства оборони повідомив, що США готують додаткову військову допомогу Україні. Повідомлялося, що до пакету увійдуть бронемашини «Страйкер» і «Бредлі», які зможуть замінити техніку, пошкоджену чи знищену в ході українського контрнаступу.

Оголошення про додаткову військову допомогу відбуваються на тлі повідомлення про перехід українських військ у наступ.

Минулого тижня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 мільярда доларів. До нього входять критичні важливі засоби протиповітряної оборони і боєприпаси, йдеться у повідомленні Пентагону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на початку червня заявив, що Україна в липні на саміті НАТО у Вільнюсі може чекати на «потужний пакет підтримки».