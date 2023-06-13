США нададуть Україні додаткову допомогу, зокрема бронетехніку на заміну втраченої під час наступу – ЗМІ

Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову військову допомогу обсягом 325 мільйонів доларів, повідомив «Голос Америки» із посиланням на неназваного представника американського Міністерства оборони.

Як очікують, до пакету увійдуть бронемашини «Страйкер» і «Бредлі», які зможуть замінити техніку, пошкоджену чи знищену в ході українського контрнаступу, повідомили виданню два чиновники Пентагону на умовах анонімності.

Офіційно оголошення про пакет мають зробити 13 червня.

За словами чиновників, новий пакет допомоги також включатиме боєприпаси для зенітних ракетних комплексів NASMAS і додаткові ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Минулого тижня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 мільярда доларів. До нього входять критичні важливі засоби протиповітряної оборони і боєприпаси, йдеться у повідомленні Пентагону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня заявив, що Україна в липні на саміті НАТО у Вільнюсі може чекати на «потужний пакет підтримки».

12 червня Блінкен заявив, що наступ показав необхідність «максимізувати підтримку України зараз, щоб вона могла мати успіх на полі бою», і висловив сподівання, що успішний наступ України змусить президента Росії Володимира Путіна почати переговори про припинення російської агресії.