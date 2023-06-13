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Політика

Контрнаступ змусить Путіна до переговорів?

  • Російські сили атакували Україну крилатими ракетами та «Шахедами», повідомила українська влада. У Кривому Розі, за даними місцевої влади, є влучання у п'ятиповерхівку. Повідомляють про поранених і загиблих. З'ясуємо усі деталі нічної атаки.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • За даними українського Міноборони, ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Лише за минулий тиждень, кажуть у Києві, українські війська взяли під контроль 16 квадратних кілометрів. А в Донецькій і Запорізькій області вже офіційно підтвердили звільнення семи сіл. Скільки часу треба Україні для повної деокупації цих територій?
  • У США сподіваються, що успішний наступ України змусить президента РФ Путіна почати переговори про припинення російської агресії. Так, зокрема, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Чи реалістичні такі сподівання, питаємо у експертів.
  • На узбережжя Одещини течією прибиває сміття, фрагменти меблів, будинків, побутову техніку та міни з Херсонщини. Але, попри небезпеку, люди на пляжах все одно відпочивають. То який він – пляжний сезон в Одесі цьогоріч?

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