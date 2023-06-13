Контрнаступ змусить Путіна до переговорів?

Без води та під обстрілами: які наслідки знищення Каховської ГЕС для Нікопольщини? (відео)

Тисячі жителів однієї з громад (назву населеного пункту не вказуємо з міркувань безпеки) у Нікопольському районі Дніпропетровщини лишились без водопостачання, повідомила місцева влада. Тут вранці 9 червня зупинились всі насосні станції питної та технічної води. Радіо Свобода побувало на місці.