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Попляжитись поки що не вийде – поблизу одеського узбережжя плавають міни та бруд

На другу добу після підриву дамби Каховської ГЕС до берегів Одеси почало приносити повалені дерева, побутове сміття, уламки меблів

Іще тиждень тому в Одесі обговорювалося ймовірне офіційне відкриття деяких міських пляжів. Містяни навіть сперечалися – а чи доцільно, враховуючи безпекову ситуацію? У підсумку влада приготувала певні послаблення у порівнянні з тотальною забороною влітку торік. Близько десяти кілометрів узбережжя між «Ланжероном» і «Золотим Берегом», що на 16-й станції Великого Фонтану, планувалося виділити для безпечного відпочинку. Між пірсами (траверсами), щоб унеможливити потрапляння морських мін, збиралися розмістити бонові загородження.

Плани стосовно пляжного сезону поставило на паузу 6 червня – того дня сталося руйнування греблі підконтрольної російським військам Каховської гідроелектростанції.

Працівник пляжу Сергій розповів, що взявся прибирати рано-вранці. Найближчим часом, як очікує, роботи буде багато щодня
Працівник пляжу Сергій розповів, що взявся прибирати рано-вранці. Найближчим часом, як очікує, роботи буде багато щодня

Залповий скид води з Каховської ГЕС призвів до масштабного затоплення територій нижче за течією Дніпра. У Чорне море почало виносити сміття.

Як розповідає директор Одеського зоопарку Ігор Беляков, днями до них принесли виловлене дитинчатко ондатри з Херсонщини. Виснажене, перелякане, але живе.

Потім, продовжує Беляков, їздили до моря за викликом поліції. Серед дніпровських наносів начебто знайшли гадюку. Знавці розпізнали в ній водяного вужа.

«Не варто в кожній змії бачити небезпеку», – заспокоює директор Одеського зоопарку.

Мінної небезпеки подібне не стосується. У неділю військові виявили та знешкодили дві річкові якірні міни. Кожна – це щонайменше три кілограми вибухової речовини.

«На Лівобережжі (йдеться про Херсонщину – ред.) російські окупаційні війська вибудовували декілька смуг оборони – зокрема, мінно-вибухові загородження з протитанкових, протидесантних, протипіхотних мін (…) В цій смузі (5-10 кілометрів), яку затопило на лівому березі, були також їхні польові склади боєпостачання (…) Все це разом зі сміттям рознесло бурхливою течією, воно може нести небезпеку там, куди прибивається», – прокоментувала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

На окремих ділянках сміття з моря витягують настільки багато, що доводиться використовувати техніку
На окремих ділянках сміття з моря витягують настільки багато, що доводиться використовувати техніку

Російська ракетна загроза в Одесі з боку моря також залишається високою, кажуть фахівці. Щодня вона укладається в формулу Х/Y/Z, де Х означає загальну кількість російських кораблів на бойовому чергуванні, Y – кількість ракетоносіїв серед них, Z – ймовірний сумарний залп ракет.

Оцінити масштаб забруднення моря в Одеській затоці внаслідок штучної повені на Херсонщині наразі неможливо. Містян закликали утриматися від перебування на пляжах, для очищення моря влада збирається задіяти портові буксири.

Тим часом екологічні інспектори спостерігають, що морська вода опріснилася, її солоність в 2-3 рази нижче норми. Натомість збільшився вміст завислих речовин у ній та аж у 3-5 рази – заліза загального.

Моніторинг води в акваторіях річки Інгулець та у Дніпро-Бузькому лимані, а також морської води на контрольних точках в Одесі проводить Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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    Ірина Назарчук

    Із 2017 року пишу та знімаю для Української редакції Радіо Свобода. З матеріалом «Попри стереотипи: жінки на військовому флоті» стала переможницею конкурсу ООН для журналістів «Публікації для змін. Україна на шляху сталого розвитку». Закінчила Одеський національний університет. Працювала на радіостанціях, телеканалах, в інформаційних агентствах Одеси. Пройшла кілька навчальних курсів «Інтерньюз-Україна».

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