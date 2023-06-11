Сили оборони: «ворог підірвав дамбу в районі Новоайдарівки»

У Запорізькій області в районі селища Новодарівка «армія РФ підірвала дамбу», розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Ворог нервується і використовує будь-які засоби, аби не допустити прориву своєї оборони саме тут, на Таврійському напрямку. І після підриву Каховської ГЕС (гідроелектростанції – ред.) йде подальший підрив дамб менших водосховищ. Ми маємо інформацію, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу, і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли», – повідомив Шершень.

За його словами, «на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського напрямку це не впливає».

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.