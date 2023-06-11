Шмигаль запевнив, що постраждалі внаслідок руйнування Каховської ГЕС отримають компенсації

Всі люди, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, отримають компенсації, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Спільно з урядовцями, начальниками ОВА (обласних військових адміністрацій – ред.) та головами громад провели селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС», – зазначив Шмигаль.

За даними прем’єра, станом на сьогодні вже евакуйовано понад 2,7 тисячі людей, розгорнуто 13 евакуаційних пунктів, залучено 2 тисячі рятувальників.

Наразі підтоплені залишаються понад 4,3 тисячі будівель. Площа затоплення зменшується, але до природного рівня вода знизиться орієнтовно тільки за 2 тижні, уточнив голова уряду.

«Маємо оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основу для виділення коштів та компенсацій», – сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль також запевнив, що за дорученням президента Володимира Зеленського буде напрацьовано механізм компенсацій для людей, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС.

«Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування», – додав він.

Крім того, за словами прем’єра, буде проаналізовано потреби кожної громади у воді та «напрацьовано технічні рішення для забезпечення водопостачання».

«У короткостроковому пріоритеті – артезіанські свердловини, але в максимально короткі терміни маємо розпочати будівництво нових водогонів та насосних станцій», – підсумував Шмигаль.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.