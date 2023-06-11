Наслідки руйнування Каховської ГЕС: у МВС повідомили про 6 загиблих і 35 зниклих безвісти

Внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції шестеро людей загинули і 35, в тому числі семеро дітей, зникли безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у фейсбуці.

«Інформація станом на 13:00. На Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них: 32 (3821 будинок) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2718 осіб, з яких 190 дітей. Загинуло 5 людей. 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них – 7 дітей. У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула», – повідомив Клименко.

За його словами, на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 162 тисяч абонентів у 34 населених пунктах.

«Вода у підтоплених населених пунктах поступово спадає. Однак погодні умови погіршилися: дощить практично по всій Херсонщині. Чи ускладнить це роботу? Так. Чи зупинить? Ні», – написав очільник МВС.

Це дані лише щодо областей, підконтрольних Україні. Реальна кількість постраждалих і жертв може бути набагато більшою.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.